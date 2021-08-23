ميلان يفوز على سامبدوريا بهدف دون رد

حقق ميلان فوزاً ثميناً على مستضيفه سامبدوريا بهدفٍ دون رد على ملعب لويجي فيراريس لحساب المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف اليتيم عن طريق براهيم دياز في الدقيقة التاسعة من اللقاء.

وغاب عن الروسونيري النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي يبدو أن عودته ستكون عقب فترة المباريات الدولية الشهر القادم.

وشهدت المباراة في المقابل مشاركة النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الذي زج به المدرب ستيفانو بيولي في الدقيقة 69 بدلاً من دياز.

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار المهم إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد سامبدوريا خالياً من النقاط.

ويلتقي الفريق اللومباردي في المرحلة الثانية مع ضيفه كالياري يوم الأحد القادم على ملعب سان سيرو.