ميلان يقترب من حسم صفقة الإيراني مهدي طارمي

اقترب أي سي ميلان من التعاقد مع المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي هداف بورتو بعد التوصل لاتفاق معه حول البنود الشخصية.

وتبقى الآن مهمة الاتفاق مع النادي البرتغالي على قيمة مناسبة للصفقة بحسب تقارير إعلامية.

وأكد تقرير نقله موقع "سيمبري ميلان" أن النجم الإيراني وافق على الانتقال إلى الروسونيري في عقدٍ يمتد لأربعة مواسم سيبقيه في صفوف الفريق حتى صيف عام 2027.

ويجري ميلان المفاوضات حالياً مع بورتو بانتظار حل يناسب جميع الأطراف المعنية.

بدورها، قالت شبكة "سبورت ميديا سيت" نقلاً عن مصادر أخرى أن المهاجم الإيراني سيوقع على كشوفات النادي اللومباردي لثلاثة مواسم على أن يتقاضى حوالي 3 ملايين يورو سنوياً، علماً بأنه يحصل حالياً على 1.8 مليون يورو كل عام مع بورتو.

ولم يوافق البرتغاليون حتى الآن على التخلي عن اللاعب الذي يقدرون قيمته بنحو 25 مليون يورو، وهو سعر لا يرغب الإيطاليون في دفعه.

في المقابل، يبدو مسؤولو الروسونيري مستعدين لإنفاق 20 مليون يورو كحدٍ أقصى نظير إتمام الصفقة، فيما يعمل جورجي مينيدش وكيل طارمي على إيجاد حل مناسب.