ميلان يقدم العرض الأخير لدوناروما

أكدت تقارير إيطالية أن ميلان قدم العرض الأخير لتجديد عقد حارسه جيانلويجي دوناروما، الذي سينتهي آواخر يونيو المقبل.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن قيمة العرض وصلت إلى 8 ملايين يورو سنوياً، لكنه لم يسمع الرد حتى الآن من الحارس الدولي أو وكيل أعماله مينو رايولا.

وأكدت أن رايولا يحاول الانتظار ليرى إن كانت هناك عروض أفضل من الأندية الكبرى في أوروبا.

وأشارت إلى أن ميلان مستعد للصبر حتى آخر يوم في عقد دوناروما، حتى لا يخسر حارسه المميز مجاناً.

ويحظى حارس منتخب إيطاليا باهتمام عدة أندية كبرى على رأسها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد والغريم التقليدي في إيطاليا يوفنتوس.