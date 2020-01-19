ميلان يقلب تخلفه أمام أودينيزي إلى فوز مثير

حقق ميلان ثلاث نقاط غالية بفوزه على ضيفه أودينيزي بثلاثية لهدفين، في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو الأحد، ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.

احتاج الفريق الضيف سبع دقائق فقط لزيارة مرمى كتيبة المدرب ستيفانو بيولي، بهفوة ساذجة من الحارس جيانلويجي دوناروما في التحامه مع كيفن لازانيا خارج منطقة الجزاء، ليجدها ستريغير لارسين ويودعها سهلة في المرمى الخالي.

وأدرك أصحاب الأرض هدف التعديل بعد وابل من التمريرات القصيرة، التي انتهت بعرضية من أندريا كونتي من أقصى الجهة اليمنى على القائم البعيد، أنقض عليها آنتي ريبيتش بلمسة واحدة في مرمى الحارس خوان موسو.

وفي الدقيقة 74، نجح القادم تيو هيرنانديز من وضع الروسونيري في المقدمة، بتسديدة صاروخية أطلقها بقدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء.

وعلى عكس أحداث سير المباراة، تمكن أودينيزي من إدراك التعادل إثر عرضية من الجهة اليمنى، قابلها لازانيا برأسية جميلة على يمين الحارس الإيطالي.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، لعب ريبيتش دور المنقذ، بفاصل من المراوغة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تصويبة أرضية زاحفة، عجز الحارس عن التصدي لها، ليخطف ميلان الانتصار في الوقت القاتل.

بهذه النتيجة، يكون ميلان قد حقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي والثالث في كل البطولات، ليقفز إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.