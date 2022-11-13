ميلان يقهر فيورنتينا وينعش آماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي

أنعش أي سي ميلان آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي بفوزه الصعب والمثير على ضيفه فيورنتينا بهدفين لهدف اليوم الأحد على ملعب سان سيرو لحساب الجولة الـ 15 من المنافسات.

تقدم أصحاب الأرض بهدفٍ مبكر حمل توقيع البرتغالي رافاييل لياو بعد دقيقتين على البداية.

لكن الفيولا أدرك التعادل قبل مرور أول نصف ساعة عبر التشيكي أنتونين باراك (28).

واقتنص الفريق اللومباردي نقاط المباراة حينما حول المدافع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش الكرة داخل شباك الضيوف بالخطأ في الدقيقة 90.

ميلان يضيف 3 نقاط إلى رصيده

بهذا الانتصار، أضاف الروسونيري 3 نقاط جعلته يرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن نابولي متصدر الترتيب العام.

فيما بقي رصيد فيورنتينا ثابتاً عند 19 نقطة في المركز العاشر.