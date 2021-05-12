ميلان يكتسح تورينو ورونالدو يقود يوفنتوس للفوز على ساسوولو

شهدت المرحلة 36 من الدوري الإيطالي نتائج وأرقاماً قياسية كبيرة أبرزها سباعية لميلان ومئوية كل من كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا مع يوفنتوس.

سداسية لميلان أمام تورينو

في مباراة تاريخية تمكن الروسونيري من الفوز بسباعية نظيفة على تورينو.

افتتح تيو هيرنانديز التسجيل في الدقيقة 19 بعد تمريرة حاسمة من براهيم دياز ليتقدم فرانك كيسي لفريقه بالهدف الثاني بعد 10 دقائق فقط.

شهد انطلاق الشوط الثاني خروج اسماعيل بن ناصر متأثراً بإصابة لحقت به مع نهاية الشوط الأول ودخول سواليهو ميتي، وبعدها بأربع دقائق فقط قدم الهداف كيسي تمريرة حاسمة لزميله دياز ليعزز التقدم بثلاثة أهداف.

وجاء الرابع عن طريق هيرنانديز، ليحرز بعدها آنتي ريبيتش ثلاثية (هاتريك) أكمل به سباعية فريقه.

بهذه النتيجة العريضة، بات ميلان في المركز الثالث خلف أتالانتا (بفارق الأهداف) الذي تغلب على بينيفينتو بثنائية نظيفة.

مئويتا رونالدو وديبالا... يوفنتوس ورحلة العودة إلى مركز "الأبطال"

في سعيه لحجز مقعد مؤهل إلى دوري الأبطال تمكن يوفنتوس من تخطي ساسوولو بثلاثة أهداف لهدف خارج الديار.

تمكن أدريان رابيو من افتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 28 بعد أن أهدر ساسوولو ركلة جزاء عند الدقيقة 16 إثر تصدي كبير من المخضرم جيانلويجي بوفون.

كان الهدف الثاني ليوفي مميزاً لأنه أتى عبر رونالدو الذي وصل إلى هدفه رقم 100 مع يوفنتوس ليكون بذلك سجل 100 هدف أو أكثر مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها.

واحتفل ديبالا بالمناسبة نفسها حينما أضاف الهدف الثالث لفريقه والـ 100 له مع ناديه.

هذا الانتصار أوصل يوفنتوس للنقطة رقم 72 في المركز الخامس خلف نابولي الرابع برصيد 73 نقطة وأمام لاتسيو صاحب الـ 65 نقطة.

فوز البطل إنتر على روما

لم يجد إنتر، حامل اللقب هذا الموسم، أي صعوبة في تجاوز روما بنتيجة 3-1.

سجل النيراتزوري هدفين مبكرين عن طريق ماريو بروزوفيتش (الدقيقة 11) وماتياس فيسينو (الدقيقة 20).

الرد العاصمي أتى من هنريك مخيتاريان عند الدقيقة 30 لكنه لم يكن كافياً لخطف نقطة أمام الفريق المتوّج حديثاً باللقب.

واختتم روميلو لوكاكو أهداف إنتر في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد روما عند 58 في المركز السابع على أن يقابل لاتسيو صاحب المركز السادس في الجولة المقبلة.