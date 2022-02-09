ميلان يكتسح لاتسيو برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

تأهل أي سي ميلان إلى نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه الكاسح على ضيفه لاتسيو برباعيةٍ نظيفة الأربعاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن الدور ربع النهائي.

تناوب على تسجيل أهداف اللقاء كلٌ من رافاييل لياو وأوليفييه جيرو (هدفان) وفرانك كيسي في الدقائق 24 و 41 و 45 و 79 على التوالي.

وتعرض النجم الدولي تشيرو إيموبيلي لإصابة غادر على إثرها أرضية الملعب في الدقيقة 68 أمام ناظري مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني.

وسيلاقي ميلان في الدور نصف النهائي غريمه إنتر في مواجهة جديدة بين الغريمين الأزليين.

ويقام لقاء الذهاب في الثاني من الشهر القادم، على أن يلتقيا إياباً في 20 من أبريل المقبل.