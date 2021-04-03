ميلان يكتفي بالتعادل مع سامبدوريا

اكتفى ميلان بالتعادل مع ضيفه سامبدوريا 1-1، السبت، في إطار المرحلة 29 من الدوري الإيطالي.

تقدم سامبدوريا عبر فابيو كوالياريلا في الدقيقة 57، وبعد الهدف بدقيقتين لعب الفريق الضيف منقوصاً بعد طرد أدريان سليفا.

وقبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، تمكن ميلان من إدراك التعادل عبر ينس بيتر هاوغي.

بهذا التعادل، أضاف الفريقان نقطة لرصيديهما، ليمتلك ميلان 60 نقطة مستمراً في وصافة الترتيب بفارق خمسة نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، الذي لم يخض بعد مباراته في هذه المرحلة، ولديه مباراة مؤجلة، أما سامبدوريا فيحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة.