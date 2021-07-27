ميلان يكثف مساعيه لضم حكيم زياش

كثف ميلان مساعيه لاستدراج النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "دايلي مايل" البريطانية.

ويتطلع الروسونيري لضم صانع ألعاب أياكس أمستردام السابق على سبيل الإعارة لموسم 2021-2022 مع خيار الشراء بشكل نهائي.

ولم ينجح صاحب الـ 28 عاماً في فرض نفسه مع البلوز منذ انتقاله إليه صيف العام المنصرم، وشارك في 18 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

زياش الخيار الأمثل لميلان

ويرى النادي الإيطالي في الدولي المغربي خياراً اقتصادياً أفضل من التحرك لجلب أهداف أخرى مثل إيسكو من ريال مدريد وفيليبي كوتينيو من برشلونة.

وغادر هاكان تشالهانوغلو صفوف ميلان صوب الغريم إنتر بعد انتهاء عقده ليخلف رحيله فراغاً كبيراً في خط وسط الفريق، مما استدعى البحث عن بديل مناسب.