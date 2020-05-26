ميلان يكشف طبيعة إصابة إبراهيموفيتش

أصدر ميلان بياناً رسمياً كشف فيه عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش خلال التدريبات مع الفريق.

وشهدت تدريبات النادي الإيطالي مشاركة السويدي صاحب الـ 38 عاماً وسقط خلالها مصاباً، وقالت تقارير أن هذه الإصابة قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان إبراهيموفيتش قد عاد من السويد في 11 مايو بعد شهرين من مغادرة ميلانو بسبب توقف المنافسات، إثر تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي الإيطالي، في بيان أن الفحوصات الطبية كشفت أن السويدي يعاني من إصابة على مستوى ربلة القدم وليس على مستوى وتر أخيل كما جرى تناقله سابقاً.

واستغل إبراهيموفيتش فترة تواجده في السويد للحفاظ على لياقته البدنية، من خلال التدريب مع فريق هاماربي، الذي يمتلك نسبة 23.5 من أسهمه.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدورى الإيطالي برصيد 63 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 مرحلة.