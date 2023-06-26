ميلان يلتفت إلى سفيان أمرابط بعد رحيل ساندرو تونالي

التفتت إدارة أي سي ميلان صوب النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط نجم خط وسط الجار فيورنتينا بعد بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد، وفقاً لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي اليوم الاثنين.

وضحى الروسونيري بلاعب خط وسطه الإيطالي الشاب في صفقة ضخمة تجاوزت قيمتها حاجز الـ 70 مليون يورو.

بدوره، ارتبط المغربي بالرحيل عن فلورنسا وسط اهتمام كبير بخدماته من قبل عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار برشلونة ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد.

ويقدر روكو كوميسو رئيس الفيولا قيمة أمرابط بنحو 30 مليون يورو، مع أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي لشراء اللاعب حتى الآن.

ولفت النجم البالغ من العمر 26 عاماً الأنظار بأدائه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022، ثم أتبعه بمستويات مميزة رفقة فيورنتينا الذي قاده لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وستكشف الفترة المقبلة عن هوية الفريق الذي سيحط أمرابط الرحال فيه كونه سيغادر فيورنتينا بشكلٍ شبه مؤكد هذا الصيف.