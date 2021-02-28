ميلان ينتصر على روما بصعوبة

تغلب ميلان بصعوبة على مستضيفه روما بهدفين لهدف في اللقاء المثير الذي أقيم على ملعب أولمبيكو ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

جاء هدفا الروسونيري عن طريق فرانك كيسي (43 من ركلة جزاء)، وآنتي ريبيتش (58)، فيما حمل هدف الجيالوروسي الوحيد توقيع جوردان فيريتو في الدقيقة 50.

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مع إنتر ميلان المتصدر إلى 4 نقاط.

فيما تجمد رصيد روما عند 44 نقطة في المركز الخامس ليواصل سجله السيء أمام الفرق الكبيرة في الدوري.