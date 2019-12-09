ميلان ينتظر قرار إبراهيموفيتش

أكد فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لميلان، أن النادي بانتظار معرفة قرار المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، بشأن الفريق الذي سينضم إليه، وذلك تعليقاً على إمكانية عودته للروسونيري الشهر القادم.

وأوضح الهداف السويدي الذي بات لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع لوس أنجيليس غالاكسي خلال مقابلة أنه سيعود للدوري الإيطالي وأنه يتشاور مع عائلته لتقرير الفريق الذي سينتقل لصفوفه.

وقال ماسارا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "ليس هناك أي جديد ولا توجد مفاوضات. يفكر اللاعب حالياً في الفريق الذي سيلعب له وميلان ينتظر لمعرفة قراره، نحن نترقب".

وأكد المدير الرياضي للروسونيري أن من حق إبراهيموفيتش التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي وحتى أيضاً قبل موعد سوق الانتقالات الشتوية.

ويعد ميلان أبرز الفرق المهتمة بالحصول على خدمات الأسطورة السويدية لتدعيم خط هجومه، والتي من بينها أيضاً نابولي وبولونيا.

يذكر أن إبراهيموفيتش شارك في الدوري الإيطالي من قبل مع كل من يوفنتوس (2004-2006)، وإنتر ميلان (2006-2009)، وميلان (2010-2012).