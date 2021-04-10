ميلان يهزم بارما رغم طرد إبراهيموفيتش

فاز ميلان بصعوبة على مستضيفه بارما بثلاثة أهداف لهدف على ملعب إينيو تارديني ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

سجل للروسونيري كلٌ من آنتي ريبتيش (8)، وفرانك كيسي (44)، والبديل رافاييل لياو (90)، فيما جاء هدف صاحب الأرض اليتيم عن طريق ريكاردو غاليولو في الدقيقة 67.

وأكمل الضيوف المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 61 جراء طرد النجم زلاتان إبراهيموفيتش لما بدا أنه تطاول في الألفاظ على الحكم فابيو ماريسكا.

بهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد بارما ثابتاً عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير ليقترب أكثر من الهبوط للدرجة الثانية.