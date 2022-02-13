ميلان يهزم سامبدوريا وينتزع صدارة الدوري الإيطالي من إنتر

حقق أي سي ميلان فوزاً غالياً ومهماً على ضيفه سامبدوريا بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن المرحلة الـ 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويدين الروسونيري بهذا الفوز الثمين لنجمه البرتغالي رافاييل لياو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة.

ورفع ميلان رصيده بهذا الفوز الضروري إلى 55 نقطة من 25 مباراة ليعتلي صدارة ترتيب السيري آ من جاره وغريمه اللدود إنتر الذي تراجع بدوره إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة من 24 لقاء.

أما سامبدوريا، فتلقى خسارته الـ 14 في البطولة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السادس عشر بفارق 3 نقاط عن كالياري صاحب المركز الثامن عشر آخر المراكز المؤدية للهبوط.