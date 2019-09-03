ميلنر يحاول تهدئة الأوضاع بين ماني وصلاح

شهدت مواجهة المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي بين بيرنلي وليفربول غضباً كبيراً من النجم ساديو ماني جناح الريدز بعد تغييره.

وأشارت تقارير إلى أن السبب الأساسي وراء غضب السنغالي هو أنانية زميله محمد صلاح خلال المباراة وعدم تمريرة أكثر من كرة خطيرة له.

وأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول هذا الأمر في تصريحات بعد المباراة وأخرى لاحقة أدلى بها أمس وشدد خلالها أن تمرير الكرات يجب أن يكون قراراً شخصياً لكل لاعب.

وحاول المخضرم جيمس ميلنر تلطيف الأجواء عقب المباراة بنشر صورة من حالة الغضب التي تملكت ماني على حسابه عبر "إنستغرام" وكتب عليها: "ربما تكون قراءتي للموقف خاطئة، لكني واثق أن ماني كان غاضباً لأني لم أشارك في المباراة".

وبعد دقائق قليلة رد ماني على الصورة التي نشرها ميلنر مازحاً ليؤكد صحة ما كتبه الأخير: "هذا هو بالتحديد ما كنت أشكو منه".

يذكر أن مباراة السبت الماضي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة ليستمر على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.