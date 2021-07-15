ميلووكي باكس يعادل فينيكس صنز في نهائي NBA

عادل ميلووكي باكس غريمه فينيكس صنز بنتيجة 2-2 في نهائي NBA (دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين) بعد فوزه عليه بنتيجة 109-103 في اللقاء الرابع بينهما.

وأقيمت المواجهة في ميلووكي بويسكونسن قبل اللقاء الخامس الذي سيجمعها في فينيكس السبت القادم.

باكس يتطلع للفوز بـ نهائي NBA

سجل كريس ميديلتون 40 نقطة لباكس (وهو رقم قياسي له في البلاي أوفس)، فيما أضاف اليوناني جيانيس آنتيتوكونمبو 26 نقطة، على أمل قيادة الفريق للفوز باللقب لمرة الأولى منذ 50 عاماً.

على الجانب الآخر، سجل ديفين بوكر 42 نقطة لصنز.