ميلينكوفيتش سافيتش بديل بوغبا في مانشستر يونايتد

كشفت تقارير بريطانية، أمس الأحد، عن اهتمام مانشستر يونايتد بلاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، من أجل ضمه لصفوفه خلال الصيف.

وارتبط اسم الصربي بالعديد من الفرق الكبرى في أوروبا، أبرزها يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، يستهدف يونايتد ضم ميلينكوفيتش سافيتش، في ظل رغبة بول بوغبا في الرحيل عن أولد ترافورد.

ويرى أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن ميلينكوفيتش سافيتش هو البديل الأمثل للفرنسي بحال رحيله نهاية الموسم الجاري.