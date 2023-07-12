  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ميلينكوفيتش سافيتش يخضع للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه إلى الهلال

ميلينكوفيتش سافيتش يخضع للفحص الطبي تمهيداً لانضمامه إلى الهلال

تاريخ النشر: 12 تمّوز / يوليو 2023 - 12:09
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

وافق لاتسيو الإيطالي على بيع نجم خط وسطه الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش لنادي الهلال السعودي مقابل 40 مليون يورو بحسب تقارير إعلامية.

وسيخضع اللاعب للفحص الطبي الروتيني خلال الساعات القادمة اليوم الأربعاء على أن يوقع على كشوفات "الزعيم" لثلاثة مواسم مع إمكانية التمديد لموسم رابع.

وسيحصل الصربي على 20 مليون يورو سنوياً.

وخاض ميلينكوفيتش سافيتش 341 مباراة مع لاتسيو منذ وصوله قادماً من غينك في 2015.

ويعد نجم خط الوسط التعاقد الثالث للهلال خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري بعد نجاحه في ضم البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.

ويتطلع الهلال للمنافسة جدياً على لقب الدوري السعودي (دوري روشن) الموسم القادم بعد احتلاله المركز الثالث على سلم الترتيب العام الموسم الماضي.

كلمات دالة:سيرجي ميلينكوفيتش سافيتشلاتسيوالهلال السعودي

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن