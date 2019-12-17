مينديش: رونالدو ظُلم بعدم الفوز بالكرة الذهبية

أكد جورجي مينديش وكيل النجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي أن موكله تعرض للظلم بعدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والتي ذهبت لغريمه ليونيل ميسي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها البرتغالي وأكد خلالها أن مواطنه قدم أداءً كان يستحق عليه التتويج بلقب اللاعب الأفضل في العالم.

وقال مينديش: "استحق رونالدو الحصول على الكرة الذهبية على الأقل مرة في آخر عامين، لو كان يلعب في ريال مدريد لكان فاز بها.

"لديه القدرات الكافية التي تؤهله للعودة والفوز بها للمرة السادسة العام القادم، بالنسبة لي كان عدم فوزه بها أمر غير عادل على الإطلاق.

"فاز ببطولة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال ونجح في أن يكون بطلاً، ولم يحقق منتخب بلاده من قبله أي لقب.

"غير تاريخ كرة القدم وفازت معه البرتغال بكأس الأمم الأوروبية ودوري أمم أوروبا ووصلوا لنهائي يورو 2004 أيضاً".

يذكر أن رونالدو حل ثالثاً في ترتيب جائزة الكرة الذهبية خلف ميسي الذي ظفر بها للمرة السادسة في مسيرته مطلع ديسمبر الجاري وفيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني.