مينديش: رونالدو وفيليكس قادران على قيادة البرتغال للفوز بكأس العالم

أكد جورجي مينديش وكيل أعمال النجمين كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وجواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد على ثقته في قدرتهما الكبيرة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها البرتغالي وأكد خلالها أن مواطنيه يستطيعان أن يقودا منتخب بلادهما لتحقيق كأس العالم في السنوات القادم.

وقال مينديش عن كأس العالم 2022: "يمكن لرونالدو وجواو فيليكس أن يحققا كأس العالم معاً من أجل منتخب البرتغال.

"لا يمكن مقارنة رونالدو بأي لاعب فهو يمتلك إمكانيات خاصة للغاية مختلفة عن أي لاعب آخر وقام بالعديد من الأمور بعد تجاوزه الـ 30 عاماً لم يقم بها غيره، ويعد مثلاً أعلى لجميع الشباب.

"يملك حالياً تسعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم وهو الدوري الأصعب في العالم، ويريد أن يحقق المزيد من الانتصارات مع يوفنتوس، صحيح أن عمره قارب على الـ 35 لكنه يستطيع اللعب في أي مكان يريده".

وأنهى تصريحاته: "فيليكس هو الشاب الأفضل في العالم حالياً وعليه التطلع لرونالدو كمثل أعلى له ولكل ذلك الجيل".

يذكر أن المنتخب البرتغالي كان قد غادر كأس العالم الأخير الذي أقيم في روسيا أمام نظيره الأوروغوياني في دور الـ 16.