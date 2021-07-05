مينديش يطلب من يوفنتوس تجديد عقد رونالدو

قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن جورجي مينديش وكيل أعمال النجم كريستيانو رونالدو طلب من يوفنتوس بصورة مفاجئة تمديد عقد موكله حتى صيف عام 2023.

وارتبط الدولي البرتغالي بالرحيل عن يوفي مراراً خلال الأشهر الأخيرة، وبدا أن الفريق الإيطالي لا يمانع بيعه للتخلص من أجوره المرتفعة التي أثقلت كاهل النادي.

مينديش عرض رونالدو على يونايتد وباريس دون جدوى

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يدرك أن مينديش عرض "صاروخ ماديرا" على باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكنهما لا يفكران بضم لاعب وصل إلى عامه الـ 36.

وطلبت إدارة النادي مهلة لاتخاذ قرار حول التجديد، كونها تأخذ بعين الاعتبار أن رونالدو يتقاضى أكثر من 30 مليون يورو سنوياً.

وكشف فيديريكو تشيروبيني مدير كرة القدم في يوفي مؤخراً أنه لا توجد مؤشرات تشير لرحيل الهداف البرتغالي.