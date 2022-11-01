مينديش يعرض دالوت على برشلونة

عرض وكيل الأعمال البرتغالي الشهير جورجي مينديش خدمات موكله ديوغو دالوت ظهير مانشستر يونايتد على برشلونة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتطورت العلاقة التي تجمع وكيل الأعمال المعروف بالنادي الإسباني هذا الموسم بعد اجتماع الطرفين في عدة مناسبات سابقة خلال الأشهر الأخيرة.

مينديش يلبي حاجة برشلونة

ومع إدراك مينديش حاجة البارسا لظهير أيمن يمكن الاعتماد عليه، تم عرض خدمات صاحب الـ 23 عاماً والمتألق حالياً مع يونايتد على الإدارة الكتالونية.

وسيصل الاتفاق الذي يجمع مانشستر يونايتد باللاعب إلى نهايته مع انتهاء الموسم الجاري، وسيكون توقيعه مطلباً للعديد من الأندية بعد المستويات اللافتة التي قدمها تحت إشراف المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في مانشستر يونايتد.