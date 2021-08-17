مينديش يعرض رونالدو على مانشستر سيتي

قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن جورجي مينديش عرض موكله كريستيانو رونالدو على مانشستر سيتي.

ويبدو أن الدولي البرتغالي يبحث عن مخرج من يوفنتوس بعدما كان يأمل أن يتحرك باريس سان جيرمان لضمه هذا الصيف.

لكن تعاقد النادي الفرنسي مع ليونيل ميسي جعل هداف يوفي يبتعد عن حسابات الإدارة القطرية.

رونالدو لا يمانع الانتقال للطرف الأزرق من مدينة مانشستر

ورغم لعب "صاروخ ماديرا" للغريم مانشستر يونايتد في السابق، إلا أنه لا يمانع ارتداء قميص السيتيزنز والعمل تحت إشراف المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.

يذكر أن النجم البالغ من العمر 36 عاماً احتل صدارة هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلا أن الفريق خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو منذ دور الـ 16.