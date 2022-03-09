مينديش ينصح رونالدو بالبقاء مع مانشستر يونايتد

فشلت مساعي وكيل الأعمال جورجي مينديش في إقناع موكله البرتغالي كريستيانو رونالدو بالبقاء مع مانشستر يونايتد لما بعد الموسم الجاري حتى الآن.

ويشعر الهداف المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً بالسخط جراء قرار استبعاده من التشكيلة الأساسية التي واجهت الغريم مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي في لقاء ديربي المدينة.

وأخبر رالف رانغنيك مدرب يونايتد النجم البرتغالي بأنه لن يشارك منذ البداية في المباراة وأنه سيعتمد عليه كبديل سوبر حين يحين الوقت المناسب لذلك.

وأثار هذا القرار غضب "صاروخ ماديرا" ليخبر الطاقم الطبي لاحقاً بأنه يشتكي من إصابة في الحوض.

وصرح رانغنيك لوسائل الإعلام بعد سقوط يونايتد بنتيجة 1-4 بأنه استمع للطاقم الطبي الذي أخبره عن إصابة رونالدو مما دفعه لاستبعاده.

وبدلاً من حضور اللقاء ومساندة زملائه، قرر البرتغالي السفر إلى بلاده.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات أمس إلا أنه بات عازماً على الرحيل عن فريق الشياطين الحمر رغم محاولات مينديش المستمرة لإثنائه عن هذا القرار.