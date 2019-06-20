ميندي: أمضيت 7 أشهر على كرسي متحرك

تحدث فيرلان ميندي الظهير الأيسر الجديد لريال مدريد، لوسائل الإعلام عقب تقديمه الرسمي في ملعب سانتياغو بيرنابيو، أمس الأربعاء.

وتطرق الفرنسي خلال تقديمه لموضوعات عدة، جاء في مقدمتها، ما يتعلق بالصعوبات التي واجهته خلال مسيرته، والتي كادت في بعض الأحيان، أن تنهي مشواره مع كرة القدم مبكراً.

وقال ميندي: "جراحة في الفخذ؟ لن أتحدث عن الصعوبات، منحني الأمر الرغبة والطموح، ولم أستسلم أبداً، كنت أؤمن بأحلامي، والآن باتت حقيقة.

"لم أتحدث مع (المدرب زين الدين) زيدان بعد، وآمل أن يحدث ذلك قريباً، كان من المهم بالنسبة لي أن أنضم لهذا النادي.

"تحدثت مع (رافاييل) فاران، وأخبرني أنه النادي الأكبر في العالم، وأنه سيساعدني على التأقلم. حين كان عمري 15 عاماً أخبروني بأني لن ألعب كرة القدم مرة أخرى. كنت على كرسي متحرك وأمضيت 7 أشهر في المستشفى لكي أمشي مُجدداً، وها أنا الآن في ريال مدريد، إنه أمر لا يصدق".