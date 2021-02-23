ميندي يمتدح بنزيمة ويدعم هازارد

أكد فيرلان ميندي نجم ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام مستضيفه أتالانتا في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات لصالح صحيفة "ماركا" الإسبانية، وتطرق خلالها الفرنسي للحديث عن علاقته بمواطنه كريم بنزيمة، وموقف زميله الآخر إيدين هازارد في ريال مدريد.

وقال ميندي: "أتالانتا فريق هجومي يحب أن يسجل الكثير من الأهداف، لكننا أيضاً نخوض المواجهة لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز.

"يعطي دوري أبطال أوروبا الجميع دفعة خاصة، وقميص ريال مدريد يحمل ميزة خاصة في هذه البطولة، علينا أن نركز".

وعلق ميندي على بنزيمة وغيابه: "علينا أن نجدد الحلول في غيابه، لديه أسلوبه الخاص والكثير من الحلول، عندما شاهدته في التدريبات والمباريات كان مختلفاً تماماً عما كان عليه في التلفاز".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن هازارد، حيث قال: "عندما يمر أحد زملائك في الفريق بهذه الظروف (كثرة الإصابات) تقف بجانبه وتدعمه، أعتقد أنه سيعود بقوة، أتمنى ذلك له، مر بالكثير من المشاكل، لكنه لاعب غير اعتيادي".

يذكر أن ميندي تحول للاعب أساسي في تشكيل المدرب زين الدين زيدان، وشارك هذا الموسم في 27 مباراة في جميع البطولات حتى الآن.