ميونيخ يفشل في خطف الصدارة بعد التعادل مع أوغسبورغ

فشل بايرن ميونيخ حامل اللقب في تعويض خسارته المفاجئة أمام هوفنهايم في المرحلة الماضية، واستقبلت شباكه هدف تعادل قاتل أمام مستضيفه أوغسبورغ المتواضع 2-2، السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

فبعد اكتساحه مستضيفه توتنهام 7-2 في دوري الأبطال، سقط الفريق البافاري أمام هوفنهايم 1-2 قبل أسبوعين، مانحاً الفريق الواقع وسط الترتيب فوزه الأول في ملعب آليانز آرينا.

وفشل بايرن، حامل اللقب في المواسم السبعة الماضية، في استعادة الصدارة رافعاً رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

وتخلف بايرن بعد نصف دقيقة عن طريق الشاب ماركو ريختر الذي تطاول لرأسية لراني خضيرة وتابعها قريبة في شباك الحارس مانويل نوير.

واللافت أن بايرن وفي زيارته الاخيرة إلى أوغسبورغ تخلف أيضاً في الدقيقة الأولى قبل أن يفوز 3-2.

لكن بايرن عادل في الشوط الأول على ملعب في في كا آرينا عن طريق هدافه روبرت ليفاندوفسكي مسجلاً هدفه الثاني عشر على رأس ترتيب الهدافين.

ومرر سيرج غنابري عرضية متقنة تابعها البولندي في الشباك من زاوية ضيقة بمساعدة من الحارس (14)، ليسجل هدفاً على الأقل في 8 مباريات معادلاً رقم بيير إيميريك أوباميانغ موسم 2015-2016.

وسيكون بمقدور "ليفا" الانفراد بالرقم القياسي بحال تسجيله الأسبوع القادم أمام أونيون برلين.

ويعيش ليفاندوفسكي (31 عاماً) فترة رائعة بتسجيل 16 هدفاً هذا الموسم، وذلك في 12 مباراة ضمن مختلف المسابقات.

وبحال استمر ليفاندوفسكي على هذا المنوال، قد يصل إلى 52 هدفاً بعد 34 مباراة، ليكون مرشحاً قوياً لتحطيم الرقم القياسي لغيرد مولر (40 هدفاً) المسجل موسم 1971-1972.

ولم يتأخر غنابري الذي سدد كرة جميلة في القائم (39)، في إضافة الثاني بعد الاستراحة بتسديدة يسارية قوية في الزاوية اليمنى (49).

وهذا الهدف الثامن توالياً يسجله غنابري لبايرن خارج ارضه.

وفي وقت كان بايرن يحاول إضافة هدف الاطمئنان، باغته أوغسبورغ الذي حقق فوزاً وحيداً هذا الموسم، بهدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق المهاجم المخضرم الفريد فينبوغاسون، متابعاً كرة عرضية من سيرخيو كوردوبا على الجهة اليمنى (90+1).

اضغط هنا لمشاهدة الأهداف