نابولي غير مهتم بالتعاقد مع رونالدو

شدد كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي في نادي نابولي على أنه لا وجود لأي مخطط يقضي بالتحرك لاستقطاب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد العام المقبل.

وربطت وسائل إعلامية اسم "الدون" بالنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية، كما عادت التقارير التي تشير إلى إمكانية انتقاله إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا في شهر يناير القادم.

ماذا قال جيونتولي عن رونالدو ؟

لكن مدير نابولي الرياضي رد على ما أشيع بالقول: "هل سنتعاقد معه في يناير؟ لن نجري أي صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوي.

"لا نحتاج لتغيير أي شيء في تشكيلتنا الحالية، نقدم مستويات جيدة جداً، ولا نخطط لإبرام أي تعاقدات في يناير."

يذكر أن رونالدو مرشح للرحيل عن مانشستر يونايتد في أقرب فرصة بعد تردي العلاقة التي تربطه بالمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ هذا الموسم.