نابولي مستعد لمنح كافاني 7 ملايين يورو سنوياً

يسعى نابولي لاستعادة خدمات مهاجم باريس سان جيرمان إيدينسون كافاني خلال موسم الانتقالات المقبل.

وقالت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية أن الدولي الأوروغوياني ارتبط بقوة بالرحيل عن ملعب بارك دو برانس خلال موسم الانتقالات الشتوي الماضي، وكان قريباً بالفعل من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن الصفقة لم تتم في النهاية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لكافاني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن بشأن تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة أن نابولي يرغب بشدة في استعادة خدمات كافاني، نهاية الموسم الحالي حيث سبق له ارتداء قميص نابولي 2010 و2013.

وأكدت أن مسؤولي نابولي مستعدون لمنح كافاني راتبا سنويا قدره 7 ملايين يورو.