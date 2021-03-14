نابولي وميلان في مواجهة مربع صدارة الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان الإيطالي اليوم نظيره نابولي في قمة مباريات المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

ويسعى صاحب الأرض لمواصلة انتصاراته والضغط أكثر على إنتر ميلان، المتصدر، بينما يرغب نابولي في الضغط على أتالانتا وروما أملاً في دخول المربع الذهبي.

وحصد الفريقان في آخر 18 لقاءً في الدوري عشر نقاط، ولم يخسر ميلان في آخر ثلاث مواجهات، ونابولي في آخر مواجهتين.

ويغيب عن المواجهة كلٌ من زلاتان إبراهيموفيتش، واسماعيل بن ناصر، وماريو ماندجوكيتش من ميلان، فيما يدخل نابولي اللقاء مكتمل الصفوف مبدئياً.

وعلى صعيد المباريات التاريخية، تواجه الفريقان من قبل في الدوري 145 مرة، فاز ميلان في 55 لقاءً، بينما فاز نابولي في 42 مباراة، وتعادلا 48 مرة.

وسجل لاعبو نابولي في شباك ميلان 166 هدفاً، بينما سجل لاعبو ميلان في شباك نابولي 205 أهداف.