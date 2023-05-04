نابولي يتعادل مع أودينيزي ويظفر بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990

البوابة - فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي رسمياً ليلة الخميس للمرة الأولى منذ عام 1990 بعد تعادله مع مستضيفه أودينيزي بهدف لمثله في الجولة الـ 33.

على ملعب داشيا آرينا، تمكن البارتينوبي من الرجوع في النتيجة بعد تأخره بهدفٍ سجله ساندي لوفريتش بعد مرور 13 دقيقة على البداية.

وأدرك التعادل للضيوف النجم المتألق فيكتور أوسيمين في الدقيقة 52 وهو هدفه الشخصي الـ 22 في المسابقة.

واقتحمت الجماهير أرضية الملعب بعد إطلاق صافرة النهاية لتبدأ الاحتفالات باللقب الذي استعصى على نابولي لمدة 33 عاماً.

ورفع فريق المدرب لوتشيانو سباليتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب العام، بفارق 16 نقطة عن لاتسيو ثاني الترتيب.