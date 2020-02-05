نابولي يحرم فوزي غلام من المشاركة في دوري الأبطال

يعيش النجم فوزي غلام، أسوأ فتراته مع نابولي، كونه لا يزال يعاني من توالي إصابات حرمته من العودة إلى الملاعب، وهو سبب دفع إدارة ناديه للعمل على بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أمس الثلاثاء، أن نابولي أعلن قائمة اللاعبين المشاركين في دوري أبطال أوروبا بداية من دور الـ 16، وقد استبعد الدولي الجزائري منها.

ووفقاً للمصدر ذاته، أرسل النادي الإيطالي القائمة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وسيتم الاعتماد عليها بداية من مباراة الذهاب أمام برشلونة الإسباني، في 25 من الشهر الجاري، ثم المباريات الأخرى في حال تجاوز عقبة البارسا.

وكان اسم غلام حاضراً مع التشكيلة التي خاضت مرحلة المجموعات، لكن الإصابات حرمته من المشاركة، قبل أن يتم الآن استبعاد اسمه نهائياً من التشكيلة التي ستسمر في البطولة بداية من الدور المقبل أمام برشلونة.

واعترف المدير الفني جينارو غاتوزو، في وقت سابق، بأن الحالة البدنية للظهير الأيسر الجزائري ليست على ما يرام، مؤكداً: "رؤيته يعود إلى الملاعب في الوقت القريب يبقى ضعيفاً، نحن بانتظار آخر التطورات الصادرة عن الجهاز الطبي".

وحاول وكيل أعمال غلام، البرتغالي جورجي مينديش، نقل موكله إلى فريق جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن العديد من الأندية مثل نيوكاسل يونايتد وواتفورد رفضت المجازفة بالتعاقد مع لاعب مصاب.