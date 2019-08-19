نابولي يرسل عرضه الأول من أجل إيكاردي

أشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى تلقي إنتر ميلان عرضاً رسمياً من نابولي لضم ماورو إيكاردي، مقابل دفع 65 مليون يورو.

وكشفت مصادر الصحيفة عن وجود عرض آخر من موناكو لرغبة الفريق في جلب مهاجم جديد بعد رحيل راداميل فالكاو.

وترغب إدارة إنتر في الحصول على مقابل مالي أعلى للموافقة على رحيل الدولي الأرجنتيني، خصوصاً إذا كان البارتينوبي هو الطرف الآخر في عملية الانتقال.

يذكر أن يوفنتوس يراقب باهتمام شديد وضع إيكاردي، لإصرار ماوريتسيو ساري مدرب فريق السيدة العجوز على ضم المهاجم الأرجنتيني لعدم قناعته بالثنائي غونزالو هيغواين وماريو ماندجوكيتش.