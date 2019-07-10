نابولي يزاحم برشلونة لضم رودريغو

يزاحم نابولي نظيره برشلونة من أجل التعاقد مع رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا هذا الصيف.

ويعد رودريغو أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى البارسا لخلافة لويس سواريز في الهجوم.

وقالت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن المدير الرياضي لفريق الجنوب سافر إلى إسبانيا للتفاوض مع الخفافيش حول التعاقد مع صاحب الـ 28 عاماً.

وأوضحت أن فالنسيا حدد مبلغ 70 مليون يورو للموافقة على بيع مهاجمه، إلا أن إدارة البارتينوبي ترى إمكانية التفاوض وخفض المبلغ.

في إطار متصل، تحاول إدارة نابولي إرضاء كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، بالتعاقد مع لاعب وسط فينيرباهتشة إليف إلماس.

الفريق التركي طلب 20 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 19 عاماً، إلا أن المفاوضات لا تزال جارية ومن المحتمل خفض القيمة.

يذكر أن هدف نابولي الأول في الصيف الجاري هو التعاقد مع خاميس رودريغيز من ريال مدريد، يليه ماورو إيكاردي من إنتر.