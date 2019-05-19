نابولي يسحق إنتر ويعطل خططه لبلوغ دوري الأبطال

بات تأهل إنتر ميلان إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم مهدداً بعد خسارته الكبيرة أمام مستضيفه نابولي بهدف لأربعة على ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

سجل للفائز كلٌ من بيوتر جيلينسكي (16)، ودرايس ميرتينز (61)، وفابيان رويز (هدفان في الدقيقتين 71 و 78).

أما هدف النيراتزوري الوحيد فحمل توقيع البديل ماورو إيكاردي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد إنتر ميلان عند 66 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع بالتساوي مع غريمه أتالانتا الذي ارتقى بدوره إلى المركز الثالث.

أما نابولي، فرفع رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني.

ويدخل إنتر في صراع على حجز بطاقة مؤهلة لدوري الأبطال الموسم القادم مع أتالانتا صاحب الرصيد ذاته، وميلان الخامس الذي يتخلف عنهما بفارق نقطة، إضافة لروما صاحب المركز السادس برصيد 63 نقطة.