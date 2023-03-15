نابولي يسحق فرانكفورت ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى

البوابة - حقق نابولي الإيطالي انتصاراً كبيراً على ضيفه آينتراخت فرانكفورت وهزمه بثلاثيةٍ دون رد على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البارتينوبي قد فاز ذهاباً بثنائية نظيفة ليبلغ الدور ربع النهائي بمجموع المواجهتين 5-0.

جاءت أهداف اللقاء عبر كلٍ من النيجيري فيكتور أوسيمين (هدفان) في الدقيقتين 45 و 53، والبولندي بيوتر جيلينسكي (64 من ركلة جزاء).

نابولي يبلغ ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه

وهذا هو الوصول الأول لنابولي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ علماً بأنه يعتلي أيضاً صدارة الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة عن أقرب مطارديه في موسم استثنائي حتى الآن.