نابولي يسعى لحماية فابيان رويز من ريال مدريد

أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، رغبة إدارة نابولي في تجديد عقد نجمه فابيان رويز بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة.

ويرغب ريال مدريد في ضم مواطنه بعد مستواه في بطولة أوروبا للشباب التي أقيمت الصيف الماضي، لذلك يسعى نابولي لتجديد عقده بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أن يقدم النادي الإيطالي عرضاً كبيراً لإقناع لاعبه بالبقاء لسنوات طويلة قادمة، خصوصاً أن عقده الحالي ينتهي صيف عام 2023.

يذكر أن رويز انتقل من ريال بيتيس إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو في صيف 2018، لترتفع قيمته السوقية إلى 50 مليون يورو بعد عام واحد فقط.