نابولي يفوز على إمبولي ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي

استمر نابولي في تحقيق الانتصارات المقنعة بفوزه اليوم الثلاثاء على ضيفه إمبولي العنيد بهدفين دون رد على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاء هدفا البارتينوبي عن طريق كلٍ من المكسيكي هيرفينغ لوزانو (69 من ركلة جزاء)، وبيوتر جيلينسكي (88).

وتعرض المدافع سيباستيان لوبيرتو للطرد في الدقيقة 74 ليكمل الفريق الضيف المواجهة بنقص عددي.

نابولي يبتعد في الصدارة

بهذا الفوز الجديد، رفع البارتينوبي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب العام ليوسع الفارق مع ميلان صاحب المركز الثاني إلى 9 نقاطٍ مؤقتاً بانتظار نتيجة ميلان وضيفه كريمونيزي المتواضع.

فيما تجمد رصيد إمبولي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.