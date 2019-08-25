نابولي يفوز على فيورنتينا في مباراة غزيرة الأهداف

تغلب نابولي على مستضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف لثلاثة على ملعب آرتيميو فرانكي ضمن المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

افتتح الفيولا التسجيل بعد 9 دقائق من ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، عقب لمسة يد على بيوتر جيلينسكي، سجلها إيريك بولغار.

وفي الدقيقة 38، نجح درايس ميرتينز في تعديل النتيجة بتسديدة من خارج المنطقة، ثم حصل نابولي على ركلة جزاء بعد خطأ من غايتانو كاستروفيلي، سجل منها لورينزو إينسيني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

وفي الدقيقة 52، سجل نيكولا ميلينكوفيتش هدف التعادل لصاحب الأرض برأسية من ركنية أرسلها بولغار، لكن خوسيه كاييخون نجح في استرداد التقدم للبارتينوبي في الدقيقة 56 بعد تمريرة من إينسيني.

أجرى فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا التبديل الأول في الدقيقة 61 بنزول كيفين برينس بواتينغ بدلاً من دوسان فلاهوفيتش، ليدرك الغاني التعادل في الدقيقة 65 بعد تمريرة من كاستروفيلي.

وسريعاً في الدقيقة 67، استرد إينسيني التقدم للفريق الجنوبي من جديد، بعد تمريرة من كاييخون.

وشهدت الدقيقة 78 مشاركة فرانك ريبيري أسطورة بايرن ميونيخ للمرة الأولى بقميص فيورنتينا، حين دخل على حساب ريكاردو سوتيل.

بهذا الفوز، انتزع نابولي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن يوفنتوس الذي فاز بدوره على بارما بهدف نظيف، فيما تجرى بقية مباريات المرحلة يومي الأحد والاثنين.