نابولي يقتنص وصافة الدوري الإيطالي

اقتنص نابولي وصافة الدوري الإيطالي بفوزه الساحق على مستضيفه سبيتزيا 4-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

على ملعب ألبيرتو بيكو، افتتح بيوتر جيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 15، ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و44 قبل أن يختتم هيرفينغ لوزانو التسجيل في الدقيقة 79.

وتكفل روبرتو بيكولي بالهدف الوحيد لسبيتزيا في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على أتالانتا ويوفنتوس وميلان.

فيما تجمد رصيد سبيتزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.