  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. نابولي يقتنص وصافة الدوري الإيطالي

نابولي يقتنص وصافة الدوري الإيطالي

منشور 08 أيّار / مايو 2021 - 06:04
فوز كبير للبارتينوبي
فوز كبير للبارتينوبي

اقتنص نابولي وصافة الدوري الإيطالي بفوزه الساحق على مستضيفه سبيتزيا 4-1 اليوم السبت ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

على ملعب ألبيرتو بيكو، افتتح بيوتر جيلينسكي التسجيل لنابولي في الدقيقة 15، ثم أضاف فيكتور أوسيمين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و44 قبل أن يختتم هيرفينغ لوزانو التسجيل في الدقيقة 79.

وتكفل روبرتو بيكولي بالهدف الوحيد لسبيتزيا في الدقيقة 64.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 70 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً متفوقاً بفارق نقطة واحدة فقط على أتالانتا ويوفنتوس وميلان.

فيما تجمد رصيد سبيتزيا عند 34 نقطة في المركز السادس عشر.

كلمات دالة:نابوليسبيتزياالدوري الإيطالي

Via SyndiGate.info


LINKonLINE   © 2021

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...