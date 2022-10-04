نابولي يقسو على أياكس بستة أهداف لهدف

حقق نابولي الإيطالي نتيجة كاسحة بفوزه على مستضيفه أياكس الهولندي بستة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب يوهان كرويف لحساب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت أهداف الفريق الفائز عن طريق كلٍ من جياكومو راسبادوري (هدفان) في الدقيقتين 18 و 47، وجيوفاني دي لورينزو (33)، وبيوتر جيلينسكي (45)، وخفيتشا كفاراتسخيليا (63)، وجيوفاني سيميوني (81).

أما هدف صاحب الأرض الوحيد فسجله محمد قدوس في الدقيقة التاسعة.

وأكمل الفريق الهولندي المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 73 إثر طرد مهاجمه دوشان تاديتش.

نابولي يحلق في صدارة المجموعة الأولى

بهذا الانتصار المهم، رفع البارتينوبي رصيده إلى 9 نقاط ليبتعد في صدارة المجموعة.

فيما بقي رصيد أياكس ثابتاً عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث.

وضمن المجموعة نفسها، تغلب ليفربول الإنجليزي (الثاني برصيد 6 نقاط) على ضيفه رينجرز الاسكتلندي (الرابع دون أي نقطة) بهدفين دون رد.