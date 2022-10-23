نابولي يقهر روما بهدف أوسيمين ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

حقق نابولي فوزاً ثميناً وصعباً على مستضيفه روما بهدفٍ دون رد اليوم الأحد في المباراة التي شهدها ملعب أولمبيكو لحساب الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ويدين البارتينوبي بهذا الانتصار وهو التاسع من 11 لقاء لنجمه النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 80.

ولحساب الجولة ذاتها، فاز لاتسيو على مستضيفه أتالانتا بهدفين نظيفين، وهي نفس نتيجة لقاء بولونيا وضيفه ليتشي، فيما سقط أودينيزي على أرضه أمام ضيفه تورينو بنتيجة 1-2.

نابولي في صدارة الدوري الإيطالي

بهذه النتائج، اعتلى فريق المدرب لوتشيانو سباليتي الصدارة من جديد برصيد 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ميلان ثاني الترتيب.

فيما تجمد رصيد روما عند 22 نقطة في المركز الخامس.