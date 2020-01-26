نابولي يقهر يوفنتوس ويشعل الصراع على صدارة الدوري الإيطالي

أسدى نابولي خدمة كبيرة لإنتر ميلان بفوزه الصعب والمثير على ضيفه يوفنتوس بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب سان باولو ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

تقدم البارتينوبي عن طريق بيوتر جيلينسكي في الدقيقة 63، وأضاف لورينزو إينسيني الثاني قبل نهاية اللقاء بـ 4 دقائق.

لكن كريستيانو رونالدو قلص الفارق للبيانكونيري في اللحظات الأخيرة 90.

بهذا الانتصار، رفع نابولي رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 51 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي تعادل مع كالياري بهدفٍ لمثله ضمن المرحلة ذاتها.