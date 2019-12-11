نابولي يقيل أنشيلوتي

أقال نابولي مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدير فني للفريق.

وكان أنشيلوتي استطاع قيادة البارتينوبي التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز ساحق على غينك بأربعة أهداف نظيفة.

وتحوم الشكوك منذ فترة حول بقاء أنشيلوتي في قيادة الفريق الإيطالي، الذي فقد 24 نقطة في صراعه على لقب السيري آ من أصل 15 مباراة خاضها.

وقال النادي في بيان "قرر نابولي إقالة كارلو أنشيلوتي من منصب المدرب الأول للفريق. تبقى علاقة الصداقة والتقدير والاحترام المتبادل بين النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس وكارلو أنشيلوتي قائمة".

وجاءت الإقالة بعد أسابيع من التوتر في النادي حيث انتقد أنشيلوتي قرار دي لورينتيس، مالك النادي، بإجبار الفريق على الدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع واحد.

وخرج اللاعبون من المعسكر بعد منتصف الفترة ورفضوا البقاء في الفندق رغم مواصلة المران بشكل طبيعي.

يذكر أن نابولي يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وارتبط اسم أنشيلوتي بتولي قيادة آرسنال خلفاً للمقال أوناي إيمري.