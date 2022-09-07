نابولي يكتسح ليفربول 4-1 ويضاعف من مشاكل كلوب

سحق نابولي الإيطالي ضيفه ليفربول الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف في المباراة القوية التي جرت بينهما على ملعب دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء لحساب منافسات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل للباريتنوبي كلٌ من بيوتر جيلينسكي (هدفان أحدهما من ركلة جزاء) في الدقيقتين 5 و 47، وأندريه زامبو آنغويسا (31)، وجيوفاني سيميوني (44).

وأهدر فيكتور أوسيمين ركلة جزاء لأصحاب الضيافة في الدقيقة 18 تصدى لها الحارس أليسون بيكر.

وجاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق لويس دياز بتسديدة متقنة على يسار الحارس أليكس ميريت في الدقيقة 49.

ورغم التبديلات التي أجراها المدير الفني يورغن كلوب في صفوف الريدز خلال الشوط الثاني، إلا أن الفريق الإيطالي نجح في تحييد لاعبي خصمه.

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بهذا الانتصار، احتل نابولي المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن أياكس الهولندي المتصدر الذي اكتسح رينجرز الاسكتلندي 4-0.

فيما بقي رصيد ليفربول خالياً من النقاط ليقبع في المركز الثالث.