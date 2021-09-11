نابولي يلحق بـ يوفنتوس خسارة جديدة

واصل يوفنتوس بدايته المتعثرة بسقوطه أمام مستضيفه نابولي بهدف لاثنين في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي.

تقدم يوفي أولاً عبر ألفارو موراتا في الدقيقة العاشرة، لكن البارتينوبي استفاق وأدرك التعادل عن طريق ماتيو بوليتانو مطلع الشوط الثاني (57).

وأضاف كاليدو كوليبالي هدف الانتصار الثمين لصاحب الضيافة قبل نهاية الزمن الأصلي للنصف الثاني بخمسة دقائق.

نابولي يعتلي الصدارة و يوفنتوس يواصل الترنح

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب محققاً العلامة الكاملة من 3 مباريات.

فيما تجمد رصيد يوفي المتعثر عن نقطة واحدة من 3 مباريات في المركز الرابع عشر بعد تلقيه خسارته الثانية.