نابولي يهزم تورينو ويقفز للمركز الثالث

حقق نابولي فوزاً مهماً خارج ملعبه على تورينو بهدفين دون رد، في إطار مباريات المرحلة الـ 33 من منافسات الدوري الإيطالي.

وسيطر الضيوف على المجريات منذ الدقائق الأولى وجاء هدف التقدم عند الدقيقة 11 عن طريق تيموي باكايوكو، فيما أضاف زميله فيكتور أوسيمين الثاني بعد دقيقتين.

ونجح فريق المدرب جينارو غاتوزو في الحفاظ على الشباك نظيفة ومواجهة محاولات أصحاب الأرض لتقليص الفارق بالتنظيم الدفاعي الجيد.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 66 نقطة جعلته في المركز الثالث متفوقاً على ميلان ويوفنتوس صاحبي المركزين الرابع والخامس بفارق الأهداف، فيما توقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.