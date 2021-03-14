نابولي يهزم ميلان ويبعده عن سباق لقب الدوري الإيطالي

ألحق نابولي خسارة مؤثرة بمستضيفه ميلان وهزمه بهدفٍ دون رد على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي ليقلص من فرصه في المنافسة على اللقب.

ويدين البارتينوبي بهذا الانتصار لنجمه ماتيو بوليتانو في الدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس جيانلويجي دوناروما.

وأكمل الروسونيري الدقائق الأخيرة من المواجهة بنقص عددي جراء طرد البديل آنتي ريبيتش لتفوهه بألفاظ أثارت استياء الحكم فابريتسيو باسكوا (90).

بهذه الخسارة، تجمد رصيد ميلان عند 56 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

فيما رفع نابولي رصيده إلى 50 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس وينعش آماله في خطف مقعد مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم.