نابولي يهزم يوفنتوس بركلات الترجيح ويتوج بكأس إيطاليا

ظفر نابولي بلقب كأس إيطاليا على حساب غريمه يوفنتوس، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بأربعة ركلات لاثنتين على ملعب أولمبيكو في العاصمة روما.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ولم يلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بسبب تعديل قوانين البطولة وفقاً لفيروس كورونا وأحكامه.

بدأت المباراة بشكل متخفظ بعض الشيء كطابع النهائيات، لكنها اتسمت بالخطورة وبعض الفرص التي شكلت تهديداً على المرميين.

شهد الشوط الأول بعض المحاولات أبرزها التسديدة التي أطلقها لورينزو إنسيني على مرمى جيانلويجي بوفون في الدقيقة الثانية والعشرين.

في الشوط الثاني جاءت أخطر الفرص في اللحظات الأخيرة برأسية أنقذها بوفون ببراعة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل حسم اللقب.

وفشل كلٌ من باولو ديبالا ودانيلو في ترجمة ركلتيهما إذا تصدى أليكس ميريت للأولى فيما سدد البرازيلي الثانية فوق المرمى، مقابل 4 ركلات ناجحة لنابولي سجلها إنسيني وماتيو بوليتانو ونيكولا ماكسيموفيتش وآركاديوش ميليك.